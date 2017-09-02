Мутко: президент РФС должен быть освобожденным, но совмещение до ЧМ-2018 разумно

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Президент Российского футбольного союза (РФС) в идеале должен быть освобожден от других должностей, однако совмещение постов в преддверии чемпионата мира 2018 года является разумным шагом. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

В субботу - ровно два года, как Мутко вернулся на пост президента РФС. 24 сентября 2016 года он был переизбран на четырехлетний срок.

"Конечно, это [совмещение] крайне сложно, и, наверное, такому виду спорта, как футбол, это не нужно. Уровень футбола в стране мы оцениваем только по выступлениям сборной и клубов на международной арене. Между тем РФС - это огромное хозяйство: три лиги, 83 региональных федераций, 10 межрегиональных объединений. Плюс это женский футбол, мини-футбол, пляжный футбол, массовый футбол, сейчас взялись за киберфутбол; в России регулярно играют в футбол где-то 2,6 миллиона человек", - сказал Мутко.

"Футбол - это такая вещь, которой нужно заниматься на постоянной основе, заниматься по-крупному. Первое лицо в таком виде спорта, как футбол, должно быть освобождено от других должностей. Времени, конечно, мало, но я уделяю внимание футболу постоянно. Считаю, что до чемпионата мира - это [совмещение] разумно", - отметил президент РФС, также являющийся председателем оргкомитета "Россия-2018".

На вопрос, какая ситуация будет после чемпионата мира, Мутко ответил: "Мне сейчас сложно загадывать. Я был назначен на должность вице-премьера президентом. В 2018 году будут президентские выборы, будет новое правительство. Сейчас я бы загадывать не хотел, нужно думать о том, как качественно подготовиться к чемпионату мира".