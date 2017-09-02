"Енисей" обыграл "Ротор" и вышел на первое место в Футбольной национальной лиге

ТАСС, 2 сентября. Красноярский "Енисей" победил волгоградский "Ротор" со счетом 1:0 в домашнем матче 11-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Единственный гол в матче забил Андрей Козлов на 76-й минуте. Для "Енисея" победа над "Ротором" стала шестой подряд в ФНЛ.

"Енисей" набрал 27 очков и вышел на первое место в турнирной таблице, "Ротор" занимает последнюю строчку с шестью баллами.

В следующем туре "Енисей" в гостях сыграет с краснодарской "Кубанью", "Ротор" проведет домашнюю встречу против санкт-петербургского клуба "Зенит-2". Оба матча пройдут 6 сентября.

В других матчах субботы "Динамо" из Санкт-Петербурга сыграло на своем поле с астраханским "Волгарем" (2:2), новосибирская "Сибирь" дома победила томскую "Томь" (1:0).