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Мутко: РФС имеет договоренности о товарищеских играх с испанцами, итальянцами, французами

Спорт
2 сентября, 15:39 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

По словам вице-премьера РФ, в октябре сборная России проведет две товарищеские встречи

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

©  Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Российский футбольный союз (РФС) имеет договоренности о проведении товарищеских матчей с командами Испании и Италии, но точной определенности с датами игр пока нет, в том числе из-за отборочного цикла чемпионата мира 2018 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

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"С ноябрьскими соперниками пока нет определенности, потому что непонятно, кто будет играть в стыковых матчах, а кто - нет. Например, у нас есть договоренности и с Испанией, и с Италией. А они играют в одной отборочной группе, и мы вынуждены ждать, кто в итоге будет первым, а кто - вторым. Одна из команд выйдет на чемпионат мира напрямую, а другой придется сыграть в ноябре в стыковых матчах", - сказал Мутко.

Ранее сообщалось, что контракт между РФС и Французской федерацией футбола предусматривает проведение ответного товарищеского матча между сборными России и Франции. Первый состоялся в Сен-Дени в марте 2016 года и завершился победой французов со счетом 4:2. На вопрос, состоится ли ответный матч, Мутко ответил: "Матч планируется в марте. Договоренность есть".

По словам Мутко, в октябре сборная России проведет две товарищеские встречи. "Сыграем с двумя сборными, представляющими Азиатскую конфедерацию футбола, у европейских команд в это время будут отборочные матчи", - отметил он.

В воскресенье сборная России в экспериментальном составе сыграет товарищеский матч с московским "Динамо". "Мы проводим матч с "Динамо" не из-за того, что к нам никто не хочет ехать, а из-за того, что просто не с кем играть, все участвуют в отборочном цикле чемпионата мира, где идут решающие туры. Этот сентябрь - единственный месяц, в котором все сборные играют по два матча квалификации", - подчеркнул президент РФС.

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