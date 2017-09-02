Тарпищев: Шарапова имеет большой шанс на выход в 1/4 финала US Open, все зависит от нее

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Исход матча четвертого круга Открытого чемпионата США между Марией Шараповой и Анастасией Севастовой из Латвии будет зависеть в большой степени от игры российской теннисистки. Таким мнением с ТАСС поделился президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В ночь на субботу 30-летняя Шарапова обыграла 18-летнюю американку Софию Кенин. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты и завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу россиянки. Матч между Шараповой и Севастовой пройдет в воскресенье.

"Хорошо, что сейчас два дня отдыха, Севастова посложнее, но она тоже не представляет ударный теннис, как фавориты [Каролина] Плишкова, [Гарбинье] Мугуруса, [Петра] Квитова, поэтому игра четвертого круга будет больше зависеть от Шараповой, нежели от Севастовой, - отметил Тарпищев. - Главное, что Мария проповедует свой стиль игры, она не может играть в другой теннис из-за того, что она сама недостаточно быстрая. Шанс на четвертьфинал у Маши большой, все зависит от нее. Главными элементами будет психологическая стабильность и первая подача".

По словам главы ФТР, на результаты россиянки сильно влияет процент попадания первых подач. "Мы знаем, что у Шараповой мобилизация нервной системы на самом высоком уровне, и за счет характера она выигрывает очень много матчей, но эта система не тренирована в матчах, она прыгает, и человек не может играть ровно. И в этом плане Маше важно, чтобы она подавала на уровне 70 процентов первым мячом, и чтобы это равномерно располагалось по всему матчу, а не с провалами. Все три первые соперницы Шараповой на турнире не играют в ударный теннис, но чем дальше, тем сложнее играть в силу того, что такие игроки, которые хорошо подают, еще впереди, и у Маши сразу возникнут проблемы из-за того, что они держат подачу, а она нет", - отметил собеседник агентства.

Открытый чемпионат США завершится 10 сентября. В прошлом году соревнования выиграла немка Ангелик Кербер, завершившая выступление на нынешнем турнире уже в первом круге. US Open проходит в 137-й раз, он является четвертым и последним в сезоне турниром серии Большого шлема.