Мутко допустил, что в сезоне-2018/19 лимит на легионеров в РФПЛ не изменится

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Схемы лимита на легионеров "10+15" в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) не будет точно; не исключен вариант, что в турнире останется нынешняя формула лимита и в следующем сезоне. Об этом в интервью ТАСС рассказал вице- премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Сейчас в чемпионате РФПЛ действует лимит по схеме "6+5", при котором на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести иностранных игроков. Схема "10+15" распространяется исключительно на заявку. Она предполагает, что в заявке команды на сезон может быть не более 10 легионеров, при этом все они могут одновременно выйти на поле.

"Не знаю, будет ли другой [лимит]. Может, мы и этот оставим. Мы анализируем, что происходит, и видим, что сегодняшний лимит неплохо сказывается на защищенности наших игроков. Нужно же слушать не только тренеров, но и футболистов", - сказал Мутко.

Ранее говорилось, что в сезоне-2018/19 в чемпионате РФПЛ будет другой лимит на легионеров. Была создана рабочая группа, которая должна сформировать предложения. Планируется, что они будут рассмотрены на заседании исполкома РФС, который пройдет осенью.

"У государства есть направленность на защиту своего рынка и своих ресурсов, вводятся ограничения на привлечение иностранной рабочей силы в экономике. То же самое и в спорте, у каждого вида спорта установлены лимиты; государство поддержало такой лимит в футболе ("6+5"), и пока отходить от него не собирается", - отметил Мутко. "Если мы увидим, что другая схема так же защищает доморощенных игроков, то ее рассмотрим. То, что не будет принято предложение "10+15", - это сто процентов, может, и нынешний останется, это дискуссия", - добавил глава РФС.