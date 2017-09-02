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Мутко: практически все вопросы по выполнению требований для восстановления РУСАДА решены

Спорт
2 сентября, 15:59 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

В четверг в должности генерального директора РУСАДА был утвержден Юрий Ганус

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© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Практически все вопросы по выполнению дорожной карты для восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) решены. Об этом в интервью ТАСС заявил вице- премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

Вопрос о восстановлении РУСАДА включен в повестку дня сентябрьского заседания исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA). Окончательное решение может быть принято 16 ноября советом учредителей WADA. Также в сентябре WADA проведет аудит РУСАДА, результаты будут представлены совету учредителей.

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"Практически все вопросы дорожной карты решены, она реализуется. В сентябре будет аудит, затем, перед заседанием совета учредителей WADA - еще один. Если восстановления в правах не произойдет, то это будет, как говорится, деньги на ветер", - сказал Мутко.

"Мы дали РУСАДА полную независимость. Управление организацией, по сути, отдано WADA. Работают два независимых эксперта, их деятельность оплачивает WADA", - отметил вице-премьер.

В четверг в должности генерального директора был утвержден Юрий Ганус. "Было 700 кандидатов, из них WADA выбрала шесть человек. Наблюдательный совет, который, опять же, был сформирован в соответствии с рекомендациями WADA, из этих шести в итоге выбрал одного. Сейчас новый генеральный директор освоится, мы проведем с ним встречу", - сказал Мутко.

"Но мы бы хотели, чтобы такие требования были не только к антидопинговому агентству России, а ко всем", - добавил Мутко.

О ситуации с РУСАДА

РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года. После ряда публикаций СМИ о нарушениях антидопинговых правил российскими спортсменами и чиновниками WADA начало расследование, создав независимую комиссию под руководством Ричарда Паунда. В опубликованном отчете комиссии был выдвинут ряд обвинений о нарушениях, включая сговор тренеров легкоатлетов и сотрудников РУСАДА, а также уничтожение в московской антидопинговой лаборатории более 1400 допинг-проб.

После приостановки деятельности РУСАДА заключило соглашение с Британским антидопинговым агентством о заборе допинг-проб российских спортсменов под контролем WADA и на возмездной основе. Также WADA была сформулирована дорожная карта, выполнение условий которой должно приблизить РУСАДА к восстановлению в правах. На текущий момент большинство требований выполнено - РУСАДА финансируется напрямую из федерального бюджета, Минспорт выведен из состава учредителей РУСАДА, теперь ими являются только Олимпийский и Паралимпийский комитет России, учрежден наблюдательный совет агентства, а теперь избран и новый генеральный директор.

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