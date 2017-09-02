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Мутко: количество негатива в иностранных СМИ о ЧМ-2018 идет на убыль

Спорт
2 сентября, 16:17 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Вице-премьер РФ рассказал, что оргкомитет "Россия-2018" не обращает внимания на нападки иностранной прессы

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Количество заведомо негативной информации о чемпионате мира по футболу 2018 года в иностранных СМИ постепенно идет на убыль, но определенные нападки наверняка будут продолжаться. Такое мнение в интервью ТАСС высказал вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

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"На них [на нападки] мы внимания не обращаем. Есть технология, как на это отвечать: работать спокойно и качественно. Безусловно определенная пропаганда будет продолжаться, но количество негатива пошло на убыль после того, как все увидели отличную организацию Кубка конфедераций", - сказал Мутко.

"Криштиану Роналду приехал на турнир и написал в инстаграме: "Спасибо, Казань!". И кому люди поверят - тому, кто пишет что-то негативное, сидя на работе, или Роналду и болельщикам, реально побывавшим на турнире?", - отметил вице-премьер.

"Мы полностью открыты"

В июне британское издание The Mail on Sunday (Daily Mail) утверждало, что Международная федерация футбола проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, которые подозреваются в употреблении допинга, среди которых 23 игрока, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года, и еще 11 футболистов.

На вопрос, как он относится к этой и другой подобной информации, Мутко ответил: "Сейчас идет информационная кампания против России. Со слов некоторых СМИ, плохо все, что бы мы ни делали. Допинг-контроль на чемпионатах мира и Европы осуществляли не мы, а организаторы. Десятки раз наша команда проверялась на Кубке конфедераций".

"Приезжали допинг-офицеры и на сбор в Новогорск. Снова ведется допинг-контроль в РФПЛ, так как РУСАДА получило право на забор проб. Мы полностью открыты", - сказал Мутко.

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