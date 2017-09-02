Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Итальянский теннисист Фоньини оштрафован на $24 тыс. за оскорбление судьи на вышке

Спорт
2 сентября, 16:23 UTC+3 ТАСС

Спортсмен оскорбил рефери на итальянском языке

Поделиться
Материал из 1 страницы
Фабио Фоньини

Фабио Фоньини

© AP/Alastair Grant

ТАСС, 2 сентября. Итальянец Фабио Фоньини оштрафован организаторами Открытого чемпионата США по теннису (US Open) на $24 тыс. за оскорбление судьи на вышке. Об этом сообщает AP.

Инцидент произошел в матче первого круга турнира между Фоньини и его соотечественником Стефано Травальей. Фоньини, занимающий 26-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, оскорбил судью на вышке на итальянском языке. Фоньини проиграл встречу со счетом 4:6, 6:7, 6:3, 0:6.

Случай, когда Фоньини штрафуют за неспортивное поведение, не первый. На Уимблдоне 2014 года итальянец выплатил $27,5 тыс. штрафа, что стало рекордом для турниров серии Большого шлема. В матче первого круга он активно спорил с арбитром, показал сопернику неприличный жест и испортил травяное покрытие.

Смотрите также

Турсунов уступил итальянцу Фоньини в первом круге Уимблдона

Мария Шарапова вышла в 1/8 финала US Open

Светлана Кузнецова не смогла пробиться в третий круг US Open

Россиянка Макарова не смогла выйти в четвертый круг US Open

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
US Open
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей
10
"Победа": футбольное поле, построенное благодаря письму школьника президенту РФ
Мария Шарапова
12
"Как уснуть после этого": Шарапова победила в первом матче US Open
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Курс биткоина впервые превысил $5 тысяч
2
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
3
Источник: установлены личности пилотов разбившегося на авиашоу в Подмосковье Ан-2
4
Погибший при крушении Ан-2 в Балашихе Борис Тылевич был фотокорреспондентом
5
МИД РФ вручил ноту протеста дипломату из США из-за планируемых обысков в торгпредстве РФ
6
Клинцевич считает беспардонными требования Польши компенсаций от России
7
Китай первым из развивающихся стран овладел технологией генерации нейтронного излучения
Темы дня
Новости партнеров
Реклама