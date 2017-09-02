Итальянский теннисист Фоньини оштрафован на $24 тыс. за оскорбление судьи на вышке

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ТАСС, 2 сентября. Итальянец Фабио Фоньини оштрафован организаторами Открытого чемпионата США по теннису (US Open) на $24 тыс. за оскорбление судьи на вышке. Об этом сообщает AP.
Инцидент произошел в матче первого круга турнира между Фоньини и его соотечественником Стефано Травальей. Фоньини, занимающий 26-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, оскорбил судью на вышке на итальянском языке. Фоньини проиграл встречу со счетом 4:6, 6:7, 6:3, 0:6.
Случай, когда Фоньини штрафуют за неспортивное поведение, не первый. На Уимблдоне 2014 года итальянец выплатил $27,5 тыс. штрафа, что стало рекордом для турниров серии Большого шлема. В матче первого круга он активно спорил с арбитром, показал сопернику неприличный жест и испортил травяное покрытие.