Итальянский теннисист Фоньини оштрафован на $24 тыс. за оскорбление судьи на вышке

ТАСС, 2 сентября. Итальянец Фабио Фоньини оштрафован организаторами Открытого чемпионата США по теннису (US Open) на $24 тыс. за оскорбление судьи на вышке. Об этом сообщает AP.

Инцидент произошел в матче первого круга турнира между Фоньини и его соотечественником Стефано Травальей. Фоньини, занимающий 26-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, оскорбил судью на вышке на итальянском языке. Фоньини проиграл встречу со счетом 4:6, 6:7, 6:3, 0:6.

Случай, когда Фоньини штрафуют за неспортивное поведение, не первый. На Уимблдоне 2014 года итальянец выплатил $27,5 тыс. штрафа, что стало рекордом для турниров серии Большого шлема. В матче первого круга он активно спорил с арбитром, показал сопернику неприличный жест и испортил травяное покрытие.