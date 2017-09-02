Футболисты сборной России подарили Черчесову в день рождения майку с номером 54

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Футболисты сборной России подарили в день рождения главному тренеру команды Станиславу Черчесову майку с номером 54. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

Вручение подарка наставнику сборной прошло перед началом тренировки. Главному тренеру сборной 2 сентября исполнилось 54 года. Также игроки сборной подарили Черчесову торт.

Тренировочный сбор российской команды начался в понедельник на базе в подмосковном Новогорске и завершится товарищеским матчем со столичным "Динамо" 3 сентября. В состав сборной попали футболисты, ранее не вызывавшиеся в команду или приглашавшиеся нерегулярно.

Все игроки сборной тренируются в общей группе, кроме 25-летнего нападающего екатеринбургского "Урала" Владимира Ильина. Футболист испытывает мышечные проблемы, поэтому не сможет сыграть в матче с "Динамо". Ильин уже покинул расположение команды.