Футболисты сборной России подарили Черчесову в день рождения майку с номером 54

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Футболисты сборной России подарили Черчесову в день рождения майку с номером 54Спорт 2 сентября, 16:25
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НОВОГОРСК /Московская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Футболисты сборной России подарили в день рождения главному тренеру команды Станиславу Черчесову майку с номером 54. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.
Вручение подарка наставнику сборной прошло перед началом тренировки. Главному тренеру сборной 2 сентября исполнилось 54 года. Также игроки сборной подарили Черчесову торт.
Тренировочный сбор российской команды начался в понедельник на базе в подмосковном Новогорске и завершится товарищеским матчем со столичным "Динамо" 3 сентября. В состав сборной попали футболисты, ранее не вызывавшиеся в команду или приглашавшиеся нерегулярно.
Все игроки сборной тренируются в общей группе, кроме 25-летнего нападающего екатеринбургского "Урала" Владимира Ильина. Футболист испытывает мышечные проблемы, поэтому не сможет сыграть в матче с "Динамо". Ильин уже покинул расположение команды.