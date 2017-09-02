Итальянка Росси стала чемпионкой мира по стрельбе в трапе

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ТАСС, 2 сентября. Итальянка Джессика Росси завоевала золото чемпионата мира по стендовой стрельбе в дисциплине трап. Соревнования проходят в подмосковном Дмитрове.
Росси победила в финале австралийку Кэтрин Скиннер со счетом 43:41. Третье место заняла представительница Словакии Зузана Штефечекова. Россиянки Татьяна Барсук, Екатерина Рабая и Юлия Туголукова не смогли квалифицироваться в финал.
В командных соревнованиях победителем стала сборная США. Второе место заняла команда Финляндии, третьей стала сборная Италии. Россиянки заняли восьмое место.
В общекомандном зачете лидируют итальянцы, в активе которых три золота и две бронзы. Второе место занимает сборная США (1-0-1), третье - команда России (0-2-0).
В первый день соревнований юниорок Юлия Савельева завоевала серебро в дисциплине трап. Второе место в командных соревнованиях заняла юниорская сборная России в составе Савельевой, Полины Князевой и Ангелины Рудневой.
Чемпионат мира по стендовой стрельбе завершится 11 сентября.