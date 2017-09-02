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Хэмилтон превзошел рекорд Шумахера по победам в квалификациях "Формулы-1"

Спорт
2 сентября, 18:41 дата обновления: 2 сентября, 18:48 UTC+3 ТАСС

В субботу британский гонщик выиграл квалификацию Гран-при Италии, теперь на его счету 69 побед

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Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон

© EPA-EFE/FABRIZIO RADAELLI

ТАСС, 2 сентября. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Италии.

32-летний британец превзошел рекорд семикратного чемпиона мира немца Михаэля Шумахера по количеству выигранных квалификаций. На счету Хэмилтона теперь 69 побед. Среди действующих гонщиков "Формулы-1" ближайшим преследователем Хэмилтона является пилот "Феррари" Себастьян Феттель, на счету которого 48 побед в квалификациях.

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Риккьярдо, Ферстаппен, Сайнс и Алонсо потеряют позиции на старте Гран-при Италии

Британец проехал лучший круг за 1 минуту 35,554 секунды. Второе место занял голландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен (1.36,113). Третьим стал его партнер по команде Даниэль Риккьярдо (1.36,841).

Четыре пилота потеряют позиции на старте из-за смены элементов силовой установки. Риккьярдо будет оштрафован на 25 позиций, Ферстаппен - на 20, Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо") - на 10, испанец Фернандо Алонсо ("Макларен") - на 35. На 15 позиций из-за замены турбины и генератора оштрафован британец Джолион Палмер ("Рено"), его партнер по команде немец Нико Хюлькенберг потеряет 10 позиций на старте из-за замены генератора.

Риккьярдо и Ферстаппен оштрафованы на 25 и 20 позиций на стартовой решетке, таким образом вторым со старта в гонку уйдет канадец Лэнс Стролл ("Уильямс"), а третьим - француз Эстебан Окон ("Форс Индия").

Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят показал 14-й результат в квалификации (1.38,245). Его напарник по команде испанец Карлос Сайнс-младший занял 15-е место (1.38,526). Россиянин будет стартовать девятым, пятеро гонщиков, опередивших его в квалификации, будут оштрафованы из-за нарушений регламента. Гонка Гран-при Италии пройдет 3 сентября.

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