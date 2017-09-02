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Маргарита Мамун не исключила, что может выступить на ЧМ-2018

Спорт
2 сентября, 18:57 UTC+3 ПЕЗАРО /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Спортсменка после окончания олимпийского сезона приняла решение о приостановлении спортивной карьеры

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Маргарита Мамун

Маргарита Мамун

© Александр Щербак/ТАСС

ПЕЗАРО /Италия/, 2 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун не исключила возможности участия в чемпионате мира 2018 года. Об этом Мамун сообщила журналистам.

Мамун после окончания олимпийского сезона приняла решение о приостановлении спортивной карьеры.

"Я еще не делала официального заявления о завершении спортивной карьеры, - сказала Мамун. - Я продолжаю оставаться членом сборной команды России. Ко мне также приезжают с утра антидопинговые агентства, а пока я просто восстанавливаю спину и еще не решила сама для себя, уйду или нет. Может быть, я еще выступлю на следующем мировом первенстве".

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