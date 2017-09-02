Мамун: сестры Аверины сумели в дебютном сезоне стать лидерами сборной России

ПЕЗАРО /Италия/, 2 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Дина и Арина Аверины, завоевавшие все золото чемпионата мира по художественной гимнастике в личном первенстве, выполнили очень сложную задачу и стали настоящими лидерами сборной России. Об этом сообщила журналистам олимпийская чемпионка 2016 года Маргарита Мамун.

Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира в индивидуальном многоборье, в упражнениях с обручем и булавами, а Арина Аверина - в упражнениях с мячом и с лентой.

"Арина с Диной огромные молодцы, - отметила Мамун. - Очень тяжело было брать на себя роль лидеров, особенно после Олимпийских игр. Я помню, что мы с Яной Кудрявцевой были в такой же ситуации после Игр-2012 в Лондоне, когда Евгения Канаева и Дарья Дмитриева завершили карьеру".

"Очень тяжело становиться лидерами и продолжать держать планку на таком же высоком уровне. Девочки здесь сумели собраться и выиграть все возможное", - подытожила олимпийская чемпионка.