Швед: российские баскетболисты стали более уверенными в себе после победы над сербами

СТАМБУЛ /Турция/, 2 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты сборной России стали более уверенными в собственных силах после победы над командой Сербии на групповом этапе чемпионата Европы. Такое мнение ТАСС высказал защитник россиян Алексей Швед.

Сборная России в субботу победила сербов со счетом 75:72, встреча группы D состоялась в Стамбуле. Швед стал самым результативным игроком встречи - в его активе 22 очка.

"Мы сыграли лучше, чем накануне, - совершили меньше потерь, обыграли одного из фаворитов Евробаскета, - сказал Швед. - Уверенности в собственных силах прибавилось, но мы все сюда приехали заряженными побеждать. Хочется завоевать медали чемпионата Европы, но загадывать пока рано, мы одержали только две победы. Главное - не терять настроя".

В пятницу россияне в стартовом матче турнира победили сборную Турции (76:73). Следующий матч на турнире россияне проведут 4 сентября против бельгийцев.