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Мозгов считает, что не "попал" в игру в первой половине матча ЧЕ с сербами

Спорт
2 сентября, 19:31 UTC+3 СТАМБУЛ /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Сборная России в субботу победила сербов со счетом 75:72, россиянин набрал 11 очков

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Тимофей Мозгов

Тимофей Мозгов

© Михаил Александров/ТАСС

СТАМБУЛ /Турция/, 2 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский центровой Тимофей Мозгов "не попал" в игру в первой половине матча группового этапа чемпионата Европы по баскетболу против команды Сербии. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Сборная России в субботу победила сербов со счетом 75:72, встреча группы D состоялась в Стамбуле. Мозгов набрал 11 очков.

"В матче против сборной Сербии у нас далеко не все удалось, не все получилось, они одни из фаворитов, но мы верили, что можно победить, - сказал Мозгов. - Это сильный соперник, но его можно обыгрывать. Я не "вошел" в игру в первой половине, плюс мне дали два спорных фола, и у меня пошла кровь. Во второй половине я успокоился, вошел в ритм и играл уже нормально".

В пятницу россияне в стартовом матче турнира победили сборную Турции (76:73). Следующий матч на турнире сборная России проведет 4 сентября против бельгийцев.

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