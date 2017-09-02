"Сочи" нанес "Ак Барсу" первое поражение в сезоне КХЛ, забросив пять безответных шайб

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ТАСС, 2 сентября. Казанский "Ак Барс" со счетом 0:5 проиграл "Сочи" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), потерпев первое поражение в текущем сезоне.
Заброшенными шайбами отметились Михаил Мамкин (26-я минута), Вадим Щегольков (47), Евгений Лапенков (55), Кейси Уэллмэн (56) и Андрей Иванов (58). 31 августа "Сочи" на выезде встречался с уфимским "Салаватом Юлаевым" и потерпел разгромное поражение со счетом 3:11. "Ак Барс" до встречи с "Сочи" выиграл четыре матча подряд.
В таблице Восточной конференции казанский клуб сохранил лидерство. В активе "Ак Барса" 12 очков в пяти матчах. "Сочи" набрал восемь очков и поднялся на третье место на Западе.
В следующем матче 6 сентября "Ак Барс" на выезде сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом". "Сочи" днем ранее на своем льду примет нижнекамский "Нефтехимик".
В других матчах субботы московское "Динамо" со счетом 5:1 в гостях обыграло рижское "Динамо", череповецкая "Северсталь" дома со счетом 3:2 была сильнее ярославского "Локомотива".