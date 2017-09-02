"Спартак-2" проиграл "Лучу-Энергии" в матче Футбольной национальной лиги

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ТАСС, 2 сентября. Московский "Спартак-2" со счетом 1:3 проиграл команде "Луч-Энергия" из Владивостока в домашнем матче 11-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
В составе дальневосточного клуба голами отметились Ишхан Гелоян (48-я минута), Деян Больевич (60) и Андрей Мязин (90). Единственный мяч в составе красно-белых забил Владислав Пантелеев. На 22-й минуте встречи с поля был удален защитник москвичей Константин Щербаков.
В следующем туре "Спартак-2" на выезде встретится с нижегородским "Олимпийцем", а "Луч-Энергия" в гостях сыграет с калининградской "Балтикой". Оба матча состоятся 6 сентября.
В других встречах субботы "Тюмень" сыграла вничью с "Химками" (2:2), ярославский "Шинник" на своем поле обыграл курский "Авангард" (1:0), "Оренбург" был сильнее самарских "Крыльев Советов" (3:2), а "Тамбов" одержал победу над "Олимпийцем" (2:1), "Балтика" разгромила краснодарскую "Кубань" (5:1), а "Зенит-2" крупно выиграл у воронежского "Факела" (4:1).
После 11 туров "Спартак-2" набрал 17 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. "Луч-Энергия" с 11 очками в активе идет на 14-м месте.