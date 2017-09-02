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Тараканов: удачный старт российских баскетболистов на ЧЕ стал приятной неожиданностью

Спорт
2 сентября, 19:45 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

По словам олимпийского чемпиона, нынешний чемпионат Европы отличается высоким уровнем конкуренции

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Игроки сборной России Дмитрий Хвостов и сборной Сербии Стефан Йович (слева направо)

Игроки сборной России Дмитрий Хвостов и сборной Сербии Стефан Йович (слева направо)

© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Две победы сборной России по баскетболу на старте чемпионата Европы стали приятной неожиданностью. Такое мнением ТАСС высказал олимпийский чемпион, бывший генеральный менеджер национальной команды Сергей Тараканов.

В субботу сборная России обыграла команду Сербии со счетом 75:72 и одержала вторую победу на турнире. Днем ранее российские баскетболисты обыграли сборную Турции (76:73).

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"Нельзя сказать, что качество игры [сборной России] идеальное, ни один специалист это не признает, но, тем не менее, две победы - это огромный плюс и даже в какой-то степени неожиданность, я очень этому рад, - отметил Тараканов. - Вчера наши пытались "отдать" игру, но турки ее не взяли, и в конце была рулетка, в которой [Алексей] Швед попал важнейший трехочковый. Это дало команде импульс, у ребят было больше уверенности и намного меньше потерь, чем вчера, но не это сыграло главную роль - у нашей команды было неимоверное количество попыток трехочковых бросков, я такого вообще не помню, чтобы их было за 30. У тех же сербов, которые любят такие броски, в два раза меньше этих попыток".

"Это важная победа, мы все рады, достаточно неожиданно уже решен вопрос выхода из группы, за что у меня были опасения, и теперь нужно занимать как можно более высокое место, чтобы попасть на более слабого противника. Но все равно это только предварительный этап, нет идеальной игры, мы обыграли достаточно сильного соперника, который, может быть, не в лучший форме на этом чемпионате. Вся история только впереди, так как самая главная игра чемпионата - это четвертьфинал", - добавил собеседник агентства.

По словам Тараканова, нынешний чемпионат Европы отличается высоким уровнем конкуренции. "Нужно отметить, что на чемпионате есть небожитель в лице сборной Испании и остальные андердоги, которых несметное количество - Грузия, Литва, Франция, Финляндия, Хорватия, Италия и другие, они будут отнимать друг у друга победы", - сказал он.

В следующем туре российская команда в понедельник сыграет со сборной Бельгии. Чемпионат Европы проходит в четырех городах: Стамбуле, Тель-Авиве, Хельсинки и Клуже- Напоке.

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