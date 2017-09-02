Базаревич: сборная России по баскетболу не была фаворитом в матче против сербов

СТАМБУЛ /Турция/, 2 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские баскетболисты не были фаворитами в матче чемпионата Европы против сборной Сербии, но были единой командой и смогли победить. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Сергей Базаревич.

Сборная России в субботу победила сербов со счетом 75:72.

"Мы не были фаворитами, команда правильно восприняла это и подошла к матчу, - сказал Базаревич. - Мы начали хорошо, потом были взлеты и падения, но главное, что в ключевой момент матча мы были единой командой, которая вырвала победу у сильной сборной".

"Наша задача не изменилась - выйти из группы. Если мы выиграли две игры на старте - это ничего не меняет. Мы даже не гарантировали себе выход, так что надо просто продолжать в том же духе, - сказал Базаревич. - У нас есть свои сильные стороны, их надо использовать и маскировать свои слабости".

Специалист отметил, что против сербов команда России намного лучше сыграла в атаке, чем в игре со сборной Турции. По мнению тренера, центровой Тимофей Мозгов и защитник Виталий Фридзон провели великолепный матч.

В следующем матче россияне сыграют с бельгийцами. Встреча пройдет в понедельник.