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Базаревич: сборная России по баскетболу не была фаворитом в матче против сербов

Спорт
2 сентября, 19:57 UTC+3 СТАМБУЛ /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Специалист отметил, что против команды Сербии россияне намного лучше сыграла в атаке, чем в игре со сборной Турции

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Главный тренер сборной России Сергей Базаревич

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич

© EPA/SEDAT SUNA

СТАМБУЛ /Турция/, 2 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские баскетболисты не были фаворитами в матче чемпионата Европы против сборной Сербии, но были единой командой и смогли победить. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Сергей Базаревич.

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Сборная России в субботу победила сербов со счетом 75:72.

"Мы не были фаворитами, команда правильно восприняла это и подошла к матчу, - сказал Базаревич. - Мы начали хорошо, потом были взлеты и падения, но главное, что в ключевой момент матча мы были единой командой, которая вырвала победу у сильной сборной".

"Наша задача не изменилась - выйти из группы. Если мы выиграли две игры на старте - это ничего не меняет. Мы даже не гарантировали себе выход, так что надо просто продолжать в том же духе, - сказал Базаревич. - У нас есть свои сильные стороны, их надо использовать и маскировать свои слабости".

Специалист отметил, что против сербов команда России намного лучше сыграла в атаке, чем в игре со сборной Турции. По мнению тренера, центровой Тимофей Мозгов и защитник Виталий Фридзон провели великолепный матч.

В следующем матче россияне сыграют с бельгийцами. Встреча пройдет в понедельник.

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