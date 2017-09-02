Базаревич: сборная России по баскетболу не была фаворитом в матче против сербов

Колобков: подготовка сборной России по художественной гимнастике является эталоннойСпорт 2 сентября, 20:27
Колобков: успех сестер Авериных на ЧМ по художественной гимнастике закономеренСпорт 2 сентября, 20:13
Дзюдоист Ринер завоевал десятое золото ЧМ, выиграв в личном зачете в весе свыше 100 кгСпорт 2 сентября, 20:10
"Спартак" по буллитам обыграл минское "Динамо" в матче КХЛСпорт 2 сентября, 20:04
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на землеПроисшествия 2 сентября, 20:02
Базаревич: сборная России по баскетболу не была фаворитом в матче против сербовСпорт 2 сентября, 19:57
Тараканов: удачный старт российских баскетболистов на ЧЕ стал приятной неожиданностьюСпорт 2 сентября, 19:45
"Сочи" нанес "Ак Барсу" первое поражение в сезоне КХЛ, забросив пять безответных шайбСпорт 2 сентября, 19:33
Мозгов считает, что не "попал" в игру в первой половине матча ЧЕ с сербамиСпорт 2 сентября, 19:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СТАМБУЛ /Турция/, 2 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские баскетболисты не были фаворитами в матче чемпионата Европы против сборной Сербии, но были единой командой и смогли победить. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Сергей Базаревич.
Сборная России в субботу победила сербов со счетом 75:72.
"Мы не были фаворитами, команда правильно восприняла это и подошла к матчу, - сказал Базаревич. - Мы начали хорошо, потом были взлеты и падения, но главное, что в ключевой момент матча мы были единой командой, которая вырвала победу у сильной сборной".
"Наша задача не изменилась - выйти из группы. Если мы выиграли две игры на старте - это ничего не меняет. Мы даже не гарантировали себе выход, так что надо просто продолжать в том же духе, - сказал Базаревич. - У нас есть свои сильные стороны, их надо использовать и маскировать свои слабости".
Специалист отметил, что против сербов команда России намного лучше сыграла в атаке, чем в игре со сборной Турции. По мнению тренера, центровой Тимофей Мозгов и защитник Виталий Фридзон провели великолепный матч.
В следующем матче россияне сыграют с бельгийцами. Встреча пройдет в понедельник.