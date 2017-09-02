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Тренер: сборная Сербии ожидала сложной игры против российских баскетболистов на ЧЕ

Спорт
2 сентября, 20:02 UTC+3 СТАМБУЛ /Турция/ 2, сентября. /ТАСС

Саша Джорджевич поздравил российскую команду с победой в матче против сербов

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СТАМБУЛ /Турция/, 2 сентября. /ТАСС/. Сборная Сербии ожидала сложной игры против команды России, которая одержала победу во втором матче Евробаскета. Об этом журналистам заявил главный тренер сербской сборной Саша Джорджевич.

Сборная России обыграла команду Сербии со счетом 75:72.

"Мы знали, что игра против русских будет сложной. Победа против Турции накануне придала им сил, - сказал Джорджевич. - Поздравляю сборную России. Победить мог любой сегодня, но удача повернулась лицом к российским игрокам".

"Поздравляю сборную России с победой, у нее были тяжелые времена, но, видимо, она наконец вернулась", - добавил Джорджевич.

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