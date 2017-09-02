Тренер: сборная Сербии ожидала сложной игры против российских баскетболистов на ЧЕ

Колобков: подготовка сборной России по художественной гимнастике является эталоннойСпорт 2 сентября, 20:27
Колобков: успех сестер Авериных на ЧМ по художественной гимнастике закономеренСпорт 2 сентября, 20:13
Дзюдоист Ринер завоевал десятое золото ЧМ, выиграв в личном зачете в весе свыше 100 кгСпорт 2 сентября, 20:10
"Спартак" по буллитам обыграл минское "Динамо" в матче КХЛСпорт 2 сентября, 20:04
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на землеПроисшествия 2 сентября, 20:02
Базаревич: сборная России по баскетболу не была фаворитом в матче против сербовСпорт 2 сентября, 19:57
Тараканов: удачный старт российских баскетболистов на ЧЕ стал приятной неожиданностьюСпорт 2 сентября, 19:45
"Сочи" нанес "Ак Барсу" первое поражение в сезоне КХЛ, забросив пять безответных шайбСпорт 2 сентября, 19:33
Мозгов считает, что не "попал" в игру в первой половине матча ЧЕ с сербамиСпорт 2 сентября, 19:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СТАМБУЛ /Турция/, 2 сентября. /ТАСС/. Сборная Сербии ожидала сложной игры против команды России, которая одержала победу во втором матче Евробаскета. Об этом журналистам заявил главный тренер сербской сборной Саша Джорджевич.
Сборная России обыграла команду Сербии со счетом 75:72.
"Мы знали, что игра против русских будет сложной. Победа против Турции накануне придала им сил, - сказал Джорджевич. - Поздравляю сборную России. Победить мог любой сегодня, но удача повернулась лицом к российским игрокам".
"Поздравляю сборную России с победой, у нее были тяжелые времена, но, видимо, она наконец вернулась", - добавил Джорджевич.