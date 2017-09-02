Колобков: успех сестер Авериных на ЧМ по художественной гимнастике закономерен

Колобков: подготовка сборной России по художественной гимнастике является эталоннойСпорт 2 сентября, 20:27
Колобков: успех сестер Авериных на ЧМ по художественной гимнастике закономеренСпорт 2 сентября, 20:13
Дзюдоист Ринер завоевал десятое золото ЧМ, выиграв в личном зачете в весе свыше 100 кгСпорт 2 сентября, 20:10
"Спартак" по буллитам обыграл минское "Динамо" в матче КХЛСпорт 2 сентября, 20:04
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на землеПроисшествия 2 сентября, 20:02
Базаревич: сборная России по баскетболу не была фаворитом в матче против сербовСпорт 2 сентября, 19:57
Тараканов: удачный старт российских баскетболистов на ЧЕ стал приятной неожиданностьюСпорт 2 сентября, 19:45
"Сочи" нанес "Ак Барсу" первое поражение в сезоне КХЛ, забросив пять безответных шайбСпорт 2 сентября, 19:33
Мозгов считает, что не "попал" в игру в первой половине матча ЧЕ с сербамиСпорт 2 сентября, 19:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕЗАРО /Италия/, 2 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Успех сестер Дины и Арины Авериных на дебютном для них чемпионате мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро закономерен. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Павел Колобков.
На счету Дины Авериной на чемпионате мира в Пезаро три золотые и две серебряные награды, Арина Аверина завоевала две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.
"Если давать оценку выступлению сестер Авериных в Пезаро, то нужно, во-первых, отметить, что это первый чемпионат после Олимпийских игр, - заметил Колобков - По сути, у нас поменялся весь состав в личных состязаниях. Для девчонок это первый старт на таком уровне. Да, у них позади уже этапы Кубка мира, но мировое первенство - это турнир совершенно другого масштаба, выступление на котором сопряжено с особой ответственностью".
"Оценку выступления сестер Авериных должны давать прежде всего тренеры, но на мой взгляд, они выступили отлично, сумев справиться с огромной ответственностью. А главное, что они сумели понравиться публике. Поэтому успех их закономерен. Но впереди у них еще очень много работы, до Олимпиады осталось еще три года", - подчеркнул глава спортивного ведомства.
Колобков отметил, что приехал в Пезаро по приглашению президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. "Ирина Александровна неделю назад пригласила меня на чемпионат мира, сказав, что команда очень хорошо готова. И я на один день прилетел сюда", - заметил министр спорта.