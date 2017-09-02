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Колобков: успех сестер Авериных на ЧМ по художественной гимнастике закономерен

Спорт
2 сентября, 20:13 UTC+3 ПЕЗАРО /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Министр спорта РФ отметил, что приехал в Пезаро по приглашению президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

©  Владимир Гердо/ТАСС

ПЕЗАРО /Италия/, 2 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Успех сестер Дины и Арины Авериных на дебютном для них чемпионате мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро закономерен. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

На счету Дины Авериной на чемпионате мира в Пезаро три золотые и две серебряные награды, Арина Аверина завоевала две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.

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"Если давать оценку выступлению сестер Авериных в Пезаро, то нужно, во-первых, отметить, что это первый чемпионат после Олимпийских игр, - заметил Колобков - По сути, у нас поменялся весь состав в личных состязаниях. Для девчонок это первый старт на таком уровне. Да, у них позади уже этапы Кубка мира, но мировое первенство - это турнир совершенно другого масштаба, выступление на котором сопряжено с особой ответственностью".

"Оценку выступления сестер Авериных должны давать прежде всего тренеры, но на мой взгляд, они выступили отлично, сумев справиться с огромной ответственностью. А главное, что они сумели понравиться публике. Поэтому успех их закономерен. Но впереди у них еще очень много работы, до Олимпиады осталось еще три года", - подчеркнул глава спортивного ведомства.

Колобков отметил, что приехал в Пезаро по приглашению президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. "Ирина Александровна неделю назад пригласила меня на чемпионат мира, сказав, что команда очень хорошо готова. И я на один день прилетел сюда", - заметил министр спорта.

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