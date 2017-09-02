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Хоккеист "Спартака" Радил госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга

Спорт
2 сентября, 20:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС

Игрок получил травму в победном матче КХЛ против минского "Динамо"

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Лукаш Радил госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев.

В субботу "Спартак" в первом домашнем матче сезона КХЛ победил минское "Динамо" по буллитам со счетом 1:0. Радил получил травму в первом периоде игры.

"У Радила травма, он сейчас в больнице. По предварительным данным, у него сотрясение мозга. Было видно, что человек потерялся", - сказал Епанчинцев.

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