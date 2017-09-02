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Епанчинцев: "Спартак" настраивается только на победу в предстоящем матче против СКА

Спорт
2 сентября, 20:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС

Главный тренер московского клуба рассказал, что линию обороны команды в ближайшем матче ждут изменения

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Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Игроки "Спартака" настраиваются только на победу в предстоящем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против СКА из Санкт- Петербурга. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев.

"Спартак" в первом домашнем матче сезона победил минское "Динамо" по буллитам со счетом 1:0. Против СКА красно-белые сыграют 4 сентября также на своей площадке.

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"Первый и второй периоды соперник владел преимуществом на каждом участке поля. Он на полшага был впереди, и этому есть причины: очень мало времени на восстановление, очень тяжелая поездка, практически все игры идут через день, и это был уже шестой матч, - сказал Епанчинцев. - Радует, что третий период сыграли правильно, по заданию, искали моменты, контратаки, и были хорошие шансы. Что касается матча против СКА, то настраиваемся в нем только на победу, и главное - побыстрее восстановиться".

Епанчинцев рассказал, что линию обороны команды в ближайшем матче ждут изменения. "Мы планировали играть в предыдущих матчах в шесть защитников - это не от хорошей жизни, поскольку есть травмированные. Будем делать ротацию и освежать линию обороны", - подчеркнул он.

По словам главного тренера "Динамо" Горди Дуайера, его подопечные хорошо действовали физически на протяжении трех периодов и овертайма. "Мы были готовы к этой игре, были готовы дать отпор "Спартаку" физически, хорошо выглядели 65 минут, но нам не хватило гола. Перемешать звенья перед этой игрой для меня было самым легким решением - это была возможность встряхнуть команду", - сказал Дуайер.

Минское "Динамо" свой следующий матч проведет на выезде против "Северстали" 4 сентября.

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