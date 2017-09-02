Хоккеист Хохлачев считает, что в "Спартаке" ему больше доверяют, чем в СКА

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Нападающий хоккейного клуба "Спартак" Александр Хохлачев считает, что в московском клубе ему больше доверяют, чем в СКА из Санкт-Петербурга, за который он выступал ранее. Такое мнение он высказал журналистам.
Хохлачев перешел в "Спартак" перед началом сезона. В пяти матчах форвард забросил три шайбы и отдал две голевые передачи. За красно-белых игрок выступал в сезоне-2012/13.
"Прошло пять лет, я, наверное, чуть добавил, старался с каждым годом расти, поэтому мне сейчас больше доверяют, чем тогда. В тройке со мной играют отличные ребята - Райан [Стоа] и Слава [Лещенко]. У нас пока все получается, но мы хотим играть еще лучше", - сказал Хохлачев.
В составе СКА, куда Хохлачев перешел в прошлом сезоне из клуба Национальной хоккейной лиги "Бостон", форвард провел 25 матчей в регулярном чемпионате (пять голов и пять передач) и девять игр в плей-офф (одна передача). Контракт Хохлачева со "Спартаком" оканчивается следующей весной.
"Я рад переходу - в Питере не получал столько времени, сколько здесь, а что будет потом - посмотрим. Понятно, что какие-то чувства во время предстоящей игры со СКА будут. Будет больше мотивации, но это очередная игра, в которой будем играть на победу. Да, у них сильный состав, но мы будем стараться и биться - нет у нас другого варианта", - отметил игрок.
"Спартак" 4 сентября дома сыграет против СКА.