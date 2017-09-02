Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккеист Хохлачев считает, что в "Спартаке" ему больше доверяют, чем в СКА

Спорт
2 сентября, 21:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС

В пяти матчах сезона за "Спартак" нападающий забросил три шайбы и отдал две голевые передачи

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Нападающий хоккейного клуба "Спартак" Александр Хохлачев считает, что в московском клубе ему больше доверяют, чем в СКА из Санкт-Петербурга, за который он выступал ранее. Такое мнение он высказал журналистам.

Хохлачев перешел в "Спартак" перед началом сезона. В пяти матчах форвард забросил три шайбы и отдал две голевые передачи. За красно-белых игрок выступал в сезоне-2012/13.

"Прошло пять лет, я, наверное, чуть добавил, старался с каждым годом расти, поэтому мне сейчас больше доверяют, чем тогда. В тройке со мной играют отличные ребята - Райан [Стоа] и Слава [Лещенко]. У нас пока все получается, но мы хотим играть еще лучше", - сказал Хохлачев.

В составе СКА, куда Хохлачев перешел в прошлом сезоне из клуба Национальной хоккейной лиги "Бостон", форвард провел 25 матчей в регулярном чемпионате (пять голов и пять передач) и девять игр в плей-офф (одна передача). Контракт Хохлачева со "Спартаком" оканчивается следующей весной.

"Я рад переходу - в Питере не получал столько времени, сколько здесь, а что будет потом - посмотрим. Понятно, что какие-то чувства во время предстоящей игры со СКА будут. Будет больше мотивации, но это очередная игра, в которой будем играть на победу. Да, у них сильный состав, но мы будем стараться и биться - нет у нас другого варианта", - отметил игрок.

"Спартак" 4 сентября дома сыграет против СКА.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игрок сборной России Виталий Фридзон
7
Российские баскетболисты обыграли сербов, одержав вторую победу на чемпионате Европы
10
Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей
10
"Победа": футбольное поле, построенное благодаря письму школьника президенту РФ
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Торгпредство РФ в Вашингтоне перешло под контроль властей США
2
Курс биткоина впервые превысил $5 тысяч
3
Правительственная армия и ВКС РФ уничтожили последний крупный очаг ИГ в центре Сирии
4
В Варшаве прошла акция против сноса в Польше памятников Красной армии
5
Telegraph: ученые зафиксировали 15 новых радиосигналов, исходящих от карликовой галактики
6
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
7
ФБР отказывается давать комментарии по ситуации вокруг дипмиссий России в США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама