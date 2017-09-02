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Колобков: делать выводы после двух побед сборной РФ по баскетболу на ЧЕ преждевременно

Спорт
2 сентября, 22:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС

Министр спорта РФ отметил, что его пока радует игра сборной России на турнире

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков считает преждевременным делать выводы после двух побед сборной России по баскетболу на старте группового этапа чемпионата Европы. Об этом он сообщил ТАСС.

Российские баскетболисты одержали две победы в двух играх турнира, обыграв команды Турции и Сербии.

"Конечно, две победы на старте такого важного турнира, как чемпионат Европы, нас не могут не радовать, побеждены команды, считающиеся одними из фаворитов турнира, - сказал Колобков. - Но каких-то глобальных выводов делать после этих локальных успехов еще рано, можно выиграть два первых матча и плохо сыграть в других. Но наша команда меня пока радует, у нее очень авторитетный тренер (Сергей Базаревич), который сумел сплотить коллектив и создать в нем рабочую атмосферу, да и в отличие от прошлых лет в ней играют практически все сильнейшие, в общем, закончится чемпионат, тогда и будем делать выводы ".

В следующем матче российская команда в понедельник сыграет против сборной Бельгии. Чемпионат Европы проходит в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке и завершится 17 сентября.

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