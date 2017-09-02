Сборная России впервые с 1999 года не смогла выиграть золото на ЧМ по боксу

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ТАСС, 2 сентября. Сборная России по боксу завоевала серебряную и бронзовую медали на чемпионате мира по боксу, который проходит в немецком Гамбурге.
Серебро завоевал Евгений Тищенко, который является чемпионом мира и олимпийским чемпионом, в весовой категории до 91 кг. Россиянин Тамир Галанов выиграл бронзу в весе до 52 кг.
В предыдущий раз российские боксеры оставались без золотых медалей на чемпионате мира 18 лет назад на чемпионате мира 1999 года в американском Хьюстоне. Тогда сборная России выиграла шесть медалей - три серебра и три бронзы. Отечественные боксеры в третий раз не смогли завоевать золото на мировом первенстве. На турнире 1993 года в финском Тампере россияне выиграли четыре бронзовые награды.
На прошлом чемпионате мира в Дохе в 2015 году российская сборная выиграла два золота, серебро и бронзу. Чемпионами стали Виталий Дунайцев (до 64 кг) и Тищенко (до 91 кг). Василий Егоров (до 49 кг) выиграл серебро, а Павил Силягин (до 81 кг) - бронзу.
Чемпионаты мира по боксу проводятся с 1974 года. Мировое первенство в Гамбурге стало 19-м в истории.