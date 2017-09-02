Боксер Тищенко заявил, что не успевал за соперником в финале чемпионата мира

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ГАМБУРГ /ГЕРМАНИЯ/, 2 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Евгений Тищенко не успевал за кубинцем Эрисланди Савоном в финале чемпионата мира по боксу в немецком Гамбурге. Об этом Тищенко заявил журналистам.
Финальный поединок чемпионата мира между Тищенко и Савоном в весовой категории до 91 кг прошел в субботу и завершился победой кубинца раздельным решением судей.
"Я просто не успевал по скорости, не успевал перестроиться, а он поймал кураж, - сказал Тищенко. - Мне же, наверное, стоило прислушаться к своему углу, но я не смог. Конечно, этот чемпионат мира был достаточно трудным для меня из-за внимания, которое было обращено".
Тищенко является олимпийским чемпионом 2016 года и чемпионом мира 2015 года в данной весовой категории.
Чемпионат мира по боксу завершится 3 сентября.