Федерация бокса России обсудит итоги чемпионата мира 8 сентября

ГАМБУРГ /Германия/, 2 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Федерация бокса России подведет итоги выступления россиян на чемпионате мира в Гамбурге 8 сентября. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

В субботу состоялся финальный поединок чемпионата мира между россиянином Евгением Тищенко и кубинцем Эрисланди Савоном в весовой категории до 91 кг, кубинец победил раздельным решением судей. Тищенко стал единственным россиянином, пробившимся в финальную часть турнира, таким образом, сборная России осталась без золотых медалей чемпионата мира впервые с 1999 года. Всего на счету российских боксеров на текущем турнире одна серебряная (Тищенко) и одна бронзовая (Тамир Галанов, до 52 кг) медали.

"Выступление провальное, но тренерский штаб сделал то, что от него требовалось - команда "задышала", - сказал Кремлев. - Они взяли команду после чемпионата Европы и большего сделать не могли, к ним вопросов нет. 8 сентября тренерский совет подведет итоги турнира".

На прошлом чемпионате мира в Дохе в 2015 году российская сборная выиграла два золота, серебро и бронзу.