Главный тренер сборной России по боксу Кравцов продолжит работу с командой

ГАМБУРГ /Германия/, 2 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Эдуард Кравцов останется на посту главного тренера сборной России по боксу, несмотря на неудачное выступление команды на чемпионате мира в Гамбурге. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Российские боксеры на чемпионате мира смогли завоевать две медали - серебряную и бронзовую. Сборная России осталась без золотых медалей мирового первенства впервые с 1999 года.

"Кравцов останется на своем посту и продолжит работать с командой", - сказал Кремлев.

Ранее Кремлев охарактеризовал выступление россиян на чемпионате мира как "провальное".