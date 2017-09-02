Главный тренер сборной России по боксу Кравцов продолжит работу с командой

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ГАМБУРГ /Германия/, 2 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Эдуард Кравцов останется на посту главного тренера сборной России по боксу, несмотря на неудачное выступление команды на чемпионате мира в Гамбурге. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Российские боксеры на чемпионате мира смогли завоевать две медали - серебряную и бронзовую. Сборная России осталась без золотых медалей мирового первенства впервые с 1999 года.
"Кравцов останется на своем посту и продолжит работать с командой", - сказал Кремлев.
Ранее Кремлев охарактеризовал выступление россиян на чемпионате мира как "провальное".