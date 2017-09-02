Винер-Усманова сравнила труд гимнасток на тренировках и на ЧМ с работой рабов на галерах

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ПЕЗАРО /Италия/, 2 сентября. /ТАСС/. Российские представительницы художественной гимнастики, пока не уступившие на чемпионате мира в итальянском Пезаро ни одного золота, вместе со своими тренерами трудятся на занятиях и соревнованиях, как рабы на галерах. Об этом сообщила журналистам главный тренер сборной России и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.
Сборная России в составе Анастасии Близнюк, Евгении Левановой, Ксении Поляковой, Софьи Скоморох, Анастасии Татаревой и Марии Толкачевой в субботу завоевала золото чемпионата мира в многоборье. Всего в активе сборной России на турнире шесть золотых, четыре серебряные и одна бронзовая награды.
"Мы много-много трудимся, с удовольствием, вся команда и я в том числе - призналась Винер-Усманова. - Мы все очень любим художественную гимнастику, всегда хотим показать что- то новое, работаем, как рабы на галерах. Претензий сегодня нет, они все сделали правильно, были, как я говорю, "в потоке".
"Сначала рассказали про любовь в упражнениях с обручем, потом станцевали на дискотеке, - продолжила главный тренер. - А на второе упражнение мы берем всегда русскую музыку, на этот раз это был "Исламей" Балакирева. Музыка очень сложная, но они сегодня здорово справились, по-умному, нет никаких претензий".