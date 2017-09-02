Тренер: боксеры самого высокого класса фактически отсутствуют в составе сборной России

ГАМБУРГ /Германия/, 2 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Сборная России по боксу в настоящее время фактически не располагает спортсменами высокого класса. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер российской команды Эдуард Кравцов.

В субботу в Гамбурге завершился чемпионат мира по боксу, российские спортсмены смогли завоевать две медали - серебряную и бронзовую. Сборная России осталась без золотых медалей мирового первенства впервые с 1999 года.

"В общем-то произошло то, о чем мы и думали, мы уже несколько крупных турниров проводим примерно на одном уровне, - сказал Кравцов. - Перед чемпионатом мира мы подготовили команду функционально, но тактически что-то менять не имело смысла из-за нехватки времени. На данный момент в сборной России практически отсутствуют боксеры самого высокого класса".

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил ТАСС, что Кравцов продолжит работу с командой, при этом охарактеризовав выступление российских боксеров на турнире как "провальное".