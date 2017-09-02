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Сборная Испании разгромила итальянцев в матче отбора ЧМ-2018 по футболу

Спорт
2 сентября, 23:45 дата обновления: 3 сентября, 0:19 UTC+3 ТАСС

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 3:0

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Альваро Мората забивает гол в ворота Джанлуиджи Буффона

Альваро Мората забивает гол в ворота Джанлуиджи Буффона

© EPA-EFE/MARISCAL

ТАСС, 2 сентября. Сборная Испании обыграла команду Италии в отборочном матче чемпионата мира по футболу 2018 года. Встреча группы G в Мадриде завершилась со счетом 3:0.

Дубль оформил Иско (14-я и 40-я минуты), еще один гол забил Альваро Мората (77). Этот матч стал 170-м для вратаря Джанлуиджи Буффона за сборную Италии.

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В других матчах группы G сборная Албании победила команду Лихтенштейна со счетом (2:0), израильтяне уступила македонцам (0:1). В турнирной таблице лидирует сборная Испании (19 очков), следом идут команды Италии (16), Албании (12), Израиля (9), Македонии (6), Лихтенштейна (0).

В группе D сборная Сербии победила команду Молдовы со счетом 3:0, сборная Уэльса обыграла команду Австрии (1:0), сборные Грузии и Ирландии сыграли вничью (1:1). В турнирной таблице лидирует сборная Сербии (15 очков), следом идут команды Ирландии (13), Уэльса (11), Австрии (8), Грузии (4), Молдовы (2).

В группе I сборная Украины победила команду Турции (2:0), сборная Финляндии одержала победу над командой Исландии (1:0). Матч между сборными Хорватии и Косова был остановлен и перенесен на другую дату из-за сильного дождя. В турнирной таблице лидирует сборная Украины (14 очков), следом идут команды Хорватии (13), Исландии (13), Турции (11), Финляндии (4), Косова (1).

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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