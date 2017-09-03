МПК рассмотрит перспективы участия российских паралимпийцев в Играх-2018

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 3 сентября. /ТАСС/. Исполком Международного паралимпийского комитета (МПК) рассмотрит вопрос восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР), который напрямую связан с участием российских спортсменов в зимних Паралимпийских играх, которые пройдут в марте следующего года в южнокорейском Пхенчхане.

Заседание исполкома МПК пройдет с 3 по 4 сентября в Абу-Даби (ОАЭ). Члены руководящего органа международного комитета рассмотрят документы и материалы, представленные ПКР по выполнению критериев восстановления своего членства в организации. В случае продления отстранения ПКР численный состав российской сборной России на предстоящих Паралимпийских играх сократится еще больше. Под вопрос будет поставлено само участие национальной команды в Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Российские спортсмены потеряли право выступать на международных соревнованиях в августе прошлого года, что не позволило им выступить на летней Паралимпиаде в Рио-де- Жанейро. После отстранение ПКР вмешалось уже в судьбу представителей зимних видов, которые в минувшем сезоне остались без международных стартов и не смогли завоевать лицензии на участие в зимних Играх, что уже гарантированно не позволит ряду спортсменов выступить на Играх.

Очередной перенос сроков восстановления ПКР автоматически снизит шансы российских паралимпийцев отобраться на Игры 2018 года. Международная сторона ранее обещала, что пойдет в вопросе паралимипийских лицензий навстречу российским спортсменам в случае восстановления ПКР, однако на деле четкого механизма распределения квот для них до сих не выработано.

Ноябрьский сценарий

Если МПК вновь вынесет отрицательное заключение, восстановление прав ПКР может затянуться до ноября-декабря. 16 числа последнего месяца осени в южнокорейском Сеуле состоится заседание совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором будет рассмотрен вопрос приведения в соответствие с кодексом организации Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Восстановление полноценной антидопинговой работы на территории России - оно из ключевых требований МПК в вопросе восстановления российского паралимпийского движения, и если сейчас исполком пойдет на принцип, у него есть все основания продлить отстранение. Даже несмотря на то, что 27 июня РУСАДА было допущено к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства и большинство требований дорожной карты по его восстановлению было выполнено.

Пример легкой атлетики, однако, доказывает, что исключения для российской стороны будут вряд ли сделаны. В августе исполком и конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), несмотря на то, что большинство критериев восстановления были выполнены. Основная причина - как раз текущий статус РУСАДА. С учетом того, что IAAF и МПК пользуются услугами одной юридической конторы, шансов на положительное решение в отношении российских паралимпийцев не так много.

Выходом могло бы стать частичное восстановление ПКР, которое позволило бы спортсменам (пусть даже в нейтральном статусе) уже сейчас получить возможность выступать на соревнованиях под эгидой МПК, однако публично он до нынешнего момента не обсуждался.

Осталось выполнить четыре пункта

Свои доводы о необходимости восстановления ПКР последний раз представил 29 августа на встрече с представителями рабочей группы по вопросам восстановления членства, которая прошла в штаб-квартире международного комитета в Бонне. Во встрече от российской стороны присутствовали руководитель координационного комитета, генеральный секретарь ПКР Андрей Строкин и заместитель руководителя комиссии ПКР по медицине, антидопингу и функциональной классификации спортсменов Гузель Идрисова.

Согласно отчету, ПКР осталось выполнить четыре пункта критериев восстановления. Однако среди них только вопрос РУСАДА является наиболее важным. Остальные требуют следующего: предоставления ответа Независимой общественной антидопинговой комиссии на письмо рабочей группы МПК, уточнение реакции совместно с другими руководящими спортивными инстанциями на выводы, содержащиеся в отчетах главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена и согласование с МПК реализации пунктов, входящих в раздел "бюджет" критериев.

Осталось только дождаться, сочтет ли МПК их столь существенными, чтобы продлить отстранение, - на вопрос восстановления РУСАДА до ноября ПКР никак повлиять не может.

Примечательно, что решение по вопросу восстановления ПКР будут принимать люди, многие из которых спустя несколько дней после этого покинут свои должности. В их числе и президент организации Филип Крейвен, чей преемник будет избран на генеральной ассамблее МПК, которая продет с 7 по 8 сентября. Британец возглавляет МПК с 2001 года.

Членство ПКР было приостановлено 17 августа 2016 года на основе промежуточных выводов независимой комиссии ВАДА под руководством Макларена, которые были представлены месяцем ранее.