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Россиянин Волков нокаутировал голландца Штруве на турнире UFC Fight Nights в Роттердаме

Спорт
3 сентября, 0:11 UTC+3 ТАСС

Российский боец одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде

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Российский боец смешанного стиля Александр Волков

Российский боец смешанного стиля Александр Волков

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 3 сентября. Российский боец смешанного стиля Александр Волков победил голландца Стефана Штруве техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights в Роттердаме. Поединок завершился в третьем раунде.

Россиянин провел серию успешных ударов, после чего соперник оказался на полу. Волков начал проводить добивание, и судья остановил встречу из-за пассивной защиты голландца.

Поединок 28-летнего россиянина и 29-летнего Штруве являлся главным событием бойцовского вечера в Роттердаме.

В активе Волкова 35 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 29 побед (22 - нокаутом) и потерпел шесть поражений. Данный бой стал для россиянина третьим в UFC, ранее он одержал победы над американцами Роем Нельсоном и Тимоти Джонсоном. Штруве провел 36 поединков, победив в 27 из них (24 - досрочно) и проиграв в девяти.

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