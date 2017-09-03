Сборная России по футболу в экспериментальном составе сыграет с московским "Динамо"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в воскресенье проведет контрольный матч с московским "Динамо". В первой после Кубка конфедераций игре главный тренер Станислав Черчесов проверит ближайший резерв команды.

На сбор, который начался 28 августа в Новогорске, Черчесов пригласил 24 игрока, из которых только трое были в составе сборной на прошедшем в июне Кубке конфедераций. Как объяснил специалист, такое решение принято, чтобы, во-первых, проверить ближайший резерв команды и, во-вторых, дать отдохнуть лидерам, которые из-за турнира не прошли с клубами полноценную подготовку к сезону. Как отметил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, вызванные получили "исключительный шанс" проявить себя и выступить на домашнем чемпионате мира. Дебютировать в команде могут бразильский защитник ЦСКА Марио Фернандес, получивший гражданство РФ в прошлом году, и 27-летний игрок "Кельна" Константин Рауш, который в 6 лет переехал с семьей из России в Германию.

"Я доволен тем, как ребята относятся к работе, в первые пару дней игроки чувствовали себя скованно, но это нормально, чтобы привыкнуть к сборной, нужно какое-то время", - рассказал Черчесов в субботу. "Итоги сбора подведем после игры, в плане тренировочного процесса и знакомства с игроками мы сделали все, что планировали. Знаем, кто на что способен, какие рекомендации дать игрокам, чтобы они прогрессировали", - отметил он.

Сборная также получила шанс познакомиться с обновленной базой в Новогорске, на которой команда будет жить во время чемпионата мира. Правда, сборная не смогла воспользоваться гостиницей, которая, по словам Черчесова, будет готова через неделю. "Все было великолепно, нас приняли хорошо, условия отличные", - сообщил специалист.

Почему "Динамо"?

Сборная России проведет матч с клубом в 11-й раз в истории и впервые с 2004 года. "Динамо" после восьми туров чемпионата России занимает 11-е место в турнирной таблице с 8 очками. Как объяснил Черчесов, все желаемые соперники были заняты в квалификации чемпионата мира, а единственным вариантом была команда Анголы, с которой играть посчитали нецелесообразным, так как это "ничего не дает ни в спортивном, ни в имиджевом, ни в финансовом плане".

В составе сборной на поле может выйти лучший бомбардир "Динамо" Кирилл Панченко. "Матч не рядовой для меня, но на поле друзей не бывает, я буду играть с полной самоотдачей, сконцентрированно и мотивированно", - рассказал форвард. "Буду ли я праздновать гол в ворота "Динамо"? Конечно, буду, сейчас я в сборной, хочу забивать и буду стараться делать так, чтобы команда выигрывала", - также признался он.

Кроме Панченко, главный тренер бело-голубых Юрий Калитвинцев сможет рассчитывать на всех основных игроков. В составе сборной не сможет принять участие в матче из-за повреждения нападающий "Урала" Владимир Ильин, который уже покинул расположение сборной.

Матч обслужит судейская бригада во главе с Алексеем Николаевым.

Встреча пройдет на "Арене-Химки", вход будет свободным, начало - в 17:30 мск.