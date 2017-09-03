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Баскетболист Харден пожертвует $1 млн на ликвидацию последствий урагана "Харви" в Хьюстоне

Спорт
3 сентября, 4:17 UTC+3 ТАСС

Ранее владелец клуба НБА "Хьюстон" Лесли Александер пожертвовал пострадавшим от шторма $10 млн

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Баскетболист "Хьюстона" Джеймс Харден

Баскетболист "Хьюстона" Джеймс Харден

© AP Photo/Eric Christian Smith

ТАСС, 3 сентября. Атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Хьюстон" Джеймс Харден пожертвует $1 млн на восстановление Хьюстона и его окрестностей, пострадавших от урагана "Харви". Об этом сообщает сайт телеканала CBS Sports.

Харден сделал свое заявление на совместной пресс-конференции с мэром Хьюстона Сильвестром Тернером.

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"Хьюстон - мой дом, - сказал баскетболист. - Я собираюсь пожертвовать миллион долларов городу и людям, которые в этом нуждаются, чтобы сделать Хьюстон сильнее".

Харден выступает за "Хьюстон" с 2012 года. С тех пор он пять раз участвовал в матче всех звезд НБА. В это межсезонье атакующий защитник продлил контракт с клубом на четыре года за рекордные для лиги $228 млн.

Ранее владелец клуба НБА "Хьюстон" Лесли Александер пожертвовал пострадавшим от шторма $10 млн, еще $1 млн выделит профсоюз игроков лиги.

Ураган "Харви", обрушившийся на Техас в ночь на 26 августа, стал самым мощным в США за последние 12 лет. До сих пор многие пострадавшие районы остаются затопленными. По данным телеканала CNN, жертвами "Харви" стали не менее 50 человек.

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