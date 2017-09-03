Волкову наложили пять швов после боя против Штруве на турнире UFC Fight Night

СМИ: КНДР могла осуществить ядерное испытаниеМеждународная панорама 3 сентября, 6:55
Волкову наложили пять швов после боя против Штруве на турнире UFC Fight NightСпорт 3 сентября, 6:36
В Японии официально объявили о помолвке принцессы МакоОбщество 3 сентября, 5:27
Госдепартамент подтвердил, что Россия освободила три дипобъекта в СШАМеждународная панорама 3 сентября, 4:29
Спускаемый аппарат "Союза МС-04" с тремя членами экипажа МКС приземлился в КазахстанеКосмос 3 сентября, 4:25
Баскетболист Харден пожертвует $1 млн на ликвидацию последствий урагана "Харви" в ХьюстонеСпорт 3 сентября, 4:17
Yomiuri: Япония хочет обезвреживать ракеты КНДР лазерамиМеждународная панорама 3 сентября, 4:11
"Союз МС-04" с тремя членами экипажа МКС начал спуск с орбитыКосмос 3 сентября, 3:32
Сентябрьские "заморозки": отношениям России и США грозит новое охлаждениеПолитика 3 сентября, 2:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 3 сентября. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков в поединке с голландцем Стефаном Штруве получил такое сильное рассечение лица, что ему потребовалось наложить пять швов. Об этом россиянин рассказал на пресс-конференции после боя.
В ночь на воскресенье Волков в третьем раунде победил Штруве техническим нокаутом в центральном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 115 в голландском Роттердаме.
"У меня пять швов. Как говорили тренеры: "Боль уйдет, а победа останется", поэтому это все неважно. Да, тычки в глаза были, он работал не очень чисто, постоянно выбрасывал левую руку с открытыми пальцами. Но таков спорт, мы должны быть готовы ко всему", - отметил россиянин.
Также он подчеркнул, что, по его мнению, в ММА уже так много сильных российских бойцов, что UFC пора провести турнир в России. И для него возможность выступить дома важнее имени своего следующего соперника.
"Я больше думаю не о том, с кем хочу подраться, а где хочу подраться. Этим вечером победы одержали пять российских бойцов, а я возглавил вечер. Может быть, пора провести турнир в России? Я был не прочь также его возглавить", - сообщил Волков.