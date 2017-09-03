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Футболист "Спартака" Тигиев считает, что пока не заслуживает вызова в сборную России

Спорт
3 сентября, 8:27 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

По мнению Тигиева, у него недостаточно игровой практики за клуб, чтобы быть приглашенным в сборную

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Игрок "Спартака" Георгий Тигиев (справа)

Игрок "Спартака" Георгий Тигиев (справа)

©  Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Защитник московского "Спартака" Георгий Тигиев считает, что пока не заслуживает вызова в сборную России, хотя это является его целью. Об этом 22-летний футболист заявил ТАСС.

Тигиев дебютировал в премьер-лиге в мае 2015 года в составе московского "Торпедо" (5 матчей), а в июле подписал контракт с "Анжи" (35). С февраля правый защитник выступает за "Спартак" (6).

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на сбор, который завершится в воскресенье матчем с московским "Динамо", вызвал игроков, которые ранее не привлекались в команду или привлекались нерегулярно. На вопрос, не задел ли его невызов в сборную, Тигиев ответил: "Нет, я не играл, был бы главным тренером, сам бы себя не вызвал; я провел полностью только одну игру с "Арсеналом", этого недостаточно, надо играть больше. Лично с Черчесовым не общался, но моя цель - попадание в сборную, будет ли это чемпионат мира или нет. Надо начать играть и, думаю, будет вызов".

В 2015 году Тигиев принял участие в двух товарищеских матчах молодежной сборной страны.

"Хочу закрепиться в "Спартаке"

По словам Тигиева, в летнее межсезонье он даже не рассматривал вариант с арендой ради игровой практики. "Я перешел в "Спартак", чтобы играть здесь, я очень рад быть в клубе. Буду доказывать и конкурировать. Все нормально, все придет, надо просто больше тренироваться, чтобы тренер доверил место в составе", - заявил он.

В субботу защитник ради игровой практики принял участие в матче Футбольной национальной лиги (ФНЛ), в котором "Спартак-2" проиграл "Лучу-Энергии" (1:3). "Форма нормальная. Первый тайм хорошо провел, меньше ошибок было, во втором, наверное, устал, мало подключался в атаку. Надо еще больше готовиться и тренироваться", - поделился впечатлениями собеседник ТАСС.

Часть матча "Спартак" провел по схеме с тремя центральными защитниками, в которой Тигиев располагался правее. "В тройке центральных защитников я еще не играл. Это не моя позиция", - уверен он.

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