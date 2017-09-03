Тигиев: ФК "Спартак" будет крайне сложно защитить титул с учетом хорошего старта "Зенита"

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Московскому "Спартаку" будет крайне сложно вновь стать победителем чемпионата России по футболу, учитывая хороший старт "Зенита". Мнением об игре команды и ожиданиями от выступления в Лиге чемпионов с ТАСС поделился защитник красно-белых Георгий Тигиев.

После восьми туров действующий чемпион страны занимает 9-е место в турнирной таблице с 9 очками (2 победы, 3 ничьи и 2 поражения). 13 сентября команда стартует в Лиге чемпионов, соперниками по группе станут английский "Ливерпуль", испанская "Севилья" и словенский "Марибор".

"Надо достойно выступить в Лиге чемпионов, не упасть в грязь лицом, даже не допускаем мысли, что можем стать последними в группе, - рассказал о задачах команды Тигиев. - В чемпионате - защитить титул, хотя, думаю, это будет крайне сложно сделать, учитывая хороший старт "Зенита" (6 побед и 2 ничьи), хотя не сказал бы, что они впечатляют. Но мы все равно мыслим позитивно, работаем, мы и играем для того, чтобы занимать высокие места".

"Сейчас не надо ни на что списывать, не надо жаловаться, надо просто больше тренироваться, тем более, сейчас будет насыщенный календарь - Лига чемпионов впереди", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Все, как было и в прошлом сезоне

Тигиев признался, что не находит для себя конкретную причину неудачного старта: "Мы уже потеряли много очков, но даже не знаю, как это объяснить, вроде бы, в команде ничего не поменялось, в коллективе нет никаких разногласий. Если взять ту же игру с "Уфой" (0:0), было много моментов, но не забили, с "Динамо" (2:2) в концовке пропустили, с ЦСКА (1:2) повели, но проиграли матч за две минуты. Это футбол, нельзя расслабляться, тем более, такой соперник, как ЦСКА, может наказать. В матче с "Локомотивом" (3:4) судья, считаю, мог не удалять [Александра] Самедова, а это решило исход матча".

Собеседник ТАСС отмел и варианты с физической и психологической неготовностью команды: "Ребята готовятся, тренируются, как и в прошлом году, как и должны, не дают себе поблажек, не сачкуют. Конечно, после поражений не по себе, но выходим на ближайшую тренировку и стараемся об этом больше не думать. Потому что если готовиться к следующей игре целую неделю в таком настроении, хорошо выступить не удастся. Забываем и выходим на следующую игру за победой, у нас так".

Защитник рассказал, что команда пока не проводит командные мероприятия. "Сейчас начало сезона, пока не до них. И так уже отпраздновали чемпионство, надо защищать титул и доказывать, что мы не просто так стали чемпионами", - заявил он.

По мнению Тигиева, команда нормально переживает и критику со стороны футбольной общественности: "Играя в "Спартаке", ты должен быть готов к критике, это нормально. Когда команда проигрывает, само собой, будут обсуждать, искать изменения, недочеты. Но, повторюсь, команда не изменилась, все осталось так же".

Защитник поделился впечатлениями от новичка команды, полузащитника Марио Пашалича, взятого в аренду у английского "Челси": "Он пока не так много общается, приспосабливается ко всем, но в целом, добрый, дружелюбный, улыбчивый парень. Хороший футболист, думаю, он нам поможет".

Собеседник ТАСС признался, что до сих пор не до конца осознает, что в скором времени команда стартует в Лиге чемпионов: "Хорошая группа, считаю, можно и нужно выступить достойно. Все матчи жду, если честно, - все-таки это моя первая Лига чемпионов. В "Ливерпуле" вообще одни кумиры выступают, за которыми с детства наблюдаю. Я, наверное, еще даже поверить до конца не могу, что на носу Лига чемпионов".