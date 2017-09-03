Васильев: фамилии российских футболистов редко фигурируют в разговорах европейских клубов

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Представители европейских клубов и агенты редко в свои разговорах упоминают футболистов из России. Об этом в интервью ТАСС рассказал вице-президент "Монако" Вадим Васильев.

В Европе в ночь на субботу закрылось летнее трансферное окно.

"Должен сказать, что очень редко в разговорах с европейскими клубами или агентами фигурируют фамилии российских игроков. Это обидно, но это так. Я не помню, когда последний раз такое было. Безусловно, мы следим за российским рынком, может быть, не так пристально, как за Латинской Америкой или Европой, но мы продолжаем следить, и я надеюсь, что когда-нибудь у нас появится возможность всерьез заговорить о российских игроках в Европе", - сказал Васильев.

Васильев согласен с утверждением, что работа на трансферном рынке становится сложнее с каждым годом.

"Сложно конкурировать с клубами, которые ставят себе цель победить в Лиге чемпионов, в том числе и для "Монако". Мы не можем сегодня конкурировать с бюджетами "Реала", "Барселоны", Парижа [ПСЖ]. Но при правильной работе можно выстроить такую вертикаль, которая будет позволять продавать воспитанника [Килиана] Мбаппе за €180 млн или иметь цену на купленного за €4,5 млн [Тома] Лемара в €100 млн. Ничего не мешает, в том числе и российским клубам, купить игрока за €4,5 млн, в клубах такие деньги есть", - подчеркнул Васильев.