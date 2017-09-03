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Васильев: переговоры о переходе Мбаппе из "Монако" в ПСЖ были очень сложными

Спорт
3 сентября, 10:28 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Президент "Монако" отметил, что изначально клуб не хотел отпускать форварда в ПСЖ

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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

© EPA/SEBASTIEN NOGIER

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Сделка по переходу французского игрока Килиана Мбаппе из "Монако" в "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) является самой успешной в истории мирового футбола, при этом переговоры были очень сложные. Такое мнение в интервью ТАСС высказал вице-президент "Монако" Вадим Васильев.

Мбаппе перешел в ПСЖ на правах аренды, при этом французский клуб активирует опцию выкупа и подпишет соглашение с игроком до 30 июня 2022 года. По данным французского издания L'Equipe, парижане заплатят за сделку €180 млн.

"Это была очень тяжелая сделка. Изначально мы не хотели отпускать футболиста в стан нашего конкурента. У меня сложились очень хорошие отношения с игроком и с его родителями, в частности с его папой, который является его агентом. Когда я услышал их аргументы, почему мальчик хочет уйти в Париж, мы их приняли и вступили в очень сложные и изнуряющие переговоры с ПСЖ", - рассказал Васильев.

"Я считаю, что эта сделка стала самой успешной в истории мирового футбола", - добавил он.

По словам Васильева, сумма соглашения является рыночной, "Монако" имел предложения такого же уровня от других клубов. "Мы до конца не понимали, насколько возможна эта сделка, так как у УЕФА есть вопросы к клубу (в пятницу УЕФА объявил о начале официального расследования - прим. ТАСС) по поводу соответствия правилам финансового fair play. Надо отдать должное Килиану и его семье, на трехсторонней встрече с ПСЖ они заявили, что переход будет возможен только на максимально выгодных для "Монако" условиях. Нам важно было выйти из этих переговоров с высоко поднятой головой, это был финальный аргумент, и парижане поняли, что смогут заплатить только эту цену", - пояснил Васильев.

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