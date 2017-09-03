Футболист Захави, выбросивший капитанскую повязку на поле, отчислен из сборной Израиля

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ТАСС, 3 сентября. Израильская футбольная ассоциация приняла решение отчислить из национальной команды полузащитника Эрана Захави и лишить его капитанской повязки за его поведение в ответ на критику со стороны болельщиков. Об этом сообщает газета The Times of Israel.
В субботу во время домашнего матча седьмого тура отборочного этапа чемпионата мира - 2018 сборная Израиля уступила команде Македонии со счетом 0:1 и практически лишилась шансов выступить на мировом первенстве в России. В течение матча болельщики израильской команды подвергали футболистов обструкции. 30-летний Захави отреагировал на выступления болельщиков, выбросив капитанскую повязку на футбольное поле.
"40 лет мы не можем выйти в финальную часть чемпионата мира. 40 лет без продвижения. Когда я услышал свист, то мое сердце взорвалось", - отметил Захави.
Сборная Израиля единственный раз в истории отобралась на мировое первенство в 1970 году. В текущей отборочной кампании к чемпионату мира - 2018 израильская команда занимает четвертое место в группе G с девятью очками, отставая от идущих первыми испанцев на десять очков. До завершения отборочного этапа израильским футболистам осталось провести три тура.
Захави провел за сборную 38 матчей и забил один гол. Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля.