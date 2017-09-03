Шавло: юным футболистам "Спартака" стоит брать пример с Родионова

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Юным игрокам московского футбольного клуба "Спартак" стоит брать пример с бывшего нападающего команды, а ныне генерального директора красно-белых Сергея Родионова. С днем рождения Родионова поздравили бывшие одноклубники Сергей Шавло и Юрий Гаврилов.

В воскресенье Родионову исполняется 55 лет.

"Сергей Юрьевич - один из немногих настоящих спартаковцев, который прошел детскую школу клуба, потом перешел в дубль, из которого попал в основной состав. Он прошел все ступени, и если молодежь хочет повторить такой путь, то она должна внимательно изучить биографию Родионова, - отметил Шавло. - Сейчас многие говорят о том, что футболист в 22 года молодой и подающий надежды, а Родионов заиграл уже в 17 с половиной лет, и это в СССР. Это образец игрока, исходя из тех ступеней, что он прошел".

"Жаль, что не все получилось у него за рубежом, вмешались травмы, да и команда [французский "Ред Стар"] была не его уровня, но он вернулся и помог "Спартаку" завоевать титулы, а потом долгое время работал в системе клуба. Всегда исполнительный, квалифицированный, человек дела, сейчас он дошел до высшей точки, став генеральным директором; он всегда скромен, не выдвигает каких-то требований, делится своими знаниями. Приятно, что с его приходом команда стала чемпионом. Я его поздравляю, пожелаю здоровья, добра и реализации спартаковских идей, это один из тех людей, которые по-настоящему на своем месте", - добавил Шавло.

"Делал как надо"

"Нормальный парень, мы дружим до сих пор. Пользуясь случаем поздравляю его и желаю здоровья", - был более лаконичен Гаврилов.

Он рассказал, что Родионов был незаменимым игроком красно-белых: "Острый нападающий, много забивал, играл хорошо и вверху, и внизу. То, что нужно от нападающего, делал как надо, приносил огромную пользу. Хотя у нас была конкуренция - были и [Александр] Калашников, и [Владимир] Никонов, и [Сергей] Швецов. Мы играли в два нападающих, и одна место всегда было за ним, на втором игроки менялись".

"У нас в команде народ был подобран такой - и c игровой, и с человеческой точек зрения хороший, - также отметил Гаврилов. - Тем более подобралась группа примерно одного возраста - и Федор Черенков, и Геннадий Морозов, и Борис Поздняков, и Женя Кузнецов. Сергей - очень добрый, отзывчивый парень, всегда приятно посидеть и поговорить, компанейский".

По мнению Гаврилова, жизнь показывает, что Родионов находится на своем месте: "Если бы ему не нравилась эта работа, он бы искал что-то другое, а ведь он работал в клубе и тренером. Он свой человек, знает структуру, подучился на эту должность. Думаю, ему самому приятно, что он работает в клубе. Каждый ищет лучшего общения, чтобы дело доставляло удовольствие".

Карьера Родионова

Родионов родился в Москве и является воспитанником ДЮСШ "Спартак". За основную команду красно-белых он выступал в 1978-1990 и 1993-1995 годах, провел за команду 303 матча (124 гола), четыре раза выиграл чемпионат страны (1979, 1987, 1989, 1994), пять раз - серебряные медали, дважды - бронзовые; восемь раз входил в список 33 лучших футболистов СССР, причем четыре раза под первым номером. В составе сборной СССР Родионов провел 37 матчей (8 голов), принял участие в чемпионатах мира 1982 и 1986 годов.

По завершении карьеры игрока Родионов за исключением нескольких месяцев, проведенных в 2004 году в "Анжи", работал в "Спартаке" - тренером "дубля" (2001-2003, 2004-2006), одним из тренеров основной команды (2006-2011), президентом клубной академии (2011-2015). Должность генерального директора он занял в июне 2015 года.