Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: два футболиста "Манчестер Юнайтед" подозреваются в уклонении от уплаты налогов

Спорт
3 сентября, 14:19 UTC+3 ТАСС

Предполагается, что спортсмены прибегали к помощи компаний, чтобы скрыть доходы от имиджевых прав и уменьшить выплаты

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 3 сентября. Два игрока английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" попали под подозрение в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Смотрите также
Лионель Месси покидает здание суда, 2016 г.

Заплати налоги и играй спокойно: почему звезды футбола имеют проблемы с законом

Имена футболистов не сообщаются. По информации источника, в общей сложности в налоговых махинациях подозреваются более 200 футболистов, выступающих в английской премьер-лиге. В данный момент налоговый орган Великобритании проводит расследование, вина игроков пока не доказана.

Предполагается, что футболисты прибегали к помощи компаний, чтобы скрыть доходы от имиджевых прав и уменьшить выплаты.

Минувшим летом участниками скандалов, связанных с налоговыми махинациями, стали нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар и форвард испанского "Реала" Криштиану Роналду. 25-летний бразилец проходил по делу о неуплате налогов при переходе из "Сантоса" в "Барселону" в 2013 году. В итоге с футболиста были сняты все обвинения. Роналду в июне был обвинен испанской прокуратурой в том, что он сознательно использовал организацию, созданную в 2010 году, чтобы скрыть свой доход в Испании в период с 2011 по 2013 гг. и части 2014 года на общую сумму €14,7 млн.

Смотрите также

Дело о неуплате налогов при переходе Неймара из "Сантоса" в "Барселону" закрыто

СМИ: Роналду не будет платить €14,8 млн, чтобы смягчить приговор за неуплату налогов

Суд заменил на €250 тыс. штрафа тюремный срок Месси за неуплату налогов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игрок сборной России Виталий Фридзон
7
Российские баскетболисты обыграли сербов, одержав вторую победу на чемпионате Европы
10
Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей
10
"Победа": футбольное поле, построенное благодаря письму школьника президенту РФ
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России провели первые публичные испытания летающего мотоцикла
2
Саммит БРИКС: с чем едут в Китай лидеры "пятерки"
3
WP: Трамп дал указание готовиться к выходу США из торгового соглашения с Южной Кореей
4
По факту крушения Ан-2 на авиашоу в Подмосковье возбуждено уголовное дело
5
СК взял на контроль расследование авиакатастрофы в Балашихе
6
Курс биткоина впервые превысил $5 тысяч
7
Гидрометцентр объявил о завершении первой волны бабьего лета в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама