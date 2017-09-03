СМИ: два футболиста "Манчестер Юнайтед" подозреваются в уклонении от уплаты налогов

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ТАСС, 3 сентября. Два игрока английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" попали под подозрение в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
Имена футболистов не сообщаются. По информации источника, в общей сложности в налоговых махинациях подозреваются более 200 футболистов, выступающих в английской премьер-лиге. В данный момент налоговый орган Великобритании проводит расследование, вина игроков пока не доказана.
Предполагается, что футболисты прибегали к помощи компаний, чтобы скрыть доходы от имиджевых прав и уменьшить выплаты.
Минувшим летом участниками скандалов, связанных с налоговыми махинациями, стали нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар и форвард испанского "Реала" Криштиану Роналду. 25-летний бразилец проходил по делу о неуплате налогов при переходе из "Сантоса" в "Барселону" в 2013 году. В итоге с футболиста были сняты все обвинения. Роналду в июне был обвинен испанской прокуратурой в том, что он сознательно использовал организацию, созданную в 2010 году, чтобы скрыть свой доход в Испании в период с 2011 по 2013 гг. и части 2014 года на общую сумму €14,7 млн.