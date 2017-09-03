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Фазель: IIHF может только принять решение НХЛ разрешить Зарипову играть в лиге

Спорт
3 сентября, 15:09 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

НХЛ разрешила хоккеисту выступать в чемпионате лиги, несмотря на его дисквалификацию до 22 мая 2019 года

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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Международной федерации хоккея (IIHF) остается только принять решение Национальной хоккейной лиги допустить до своих соревнований российского форварда Даниса Зарипова, дисквалифицированного на два года за употребление допинга. Такое мнение ТАСС высказал президент IIHF Рене Фазель.

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НХЛ разрешила Зарипову выступать в чемпионате лиги, несмотря на его дисквалификацию до 22 мая 2019 года. Лига в пресс-релизе отметила, что 23 августа Зарипов провел многочасовую видеоконференцию с представителями НХЛ, в ходе которой игрок представил дополнительные доказательства своей невиновности. Кроме того, Зарипов предоставил письменное подтверждение того, что он не связан контрактными обязательствами ни с одним клубом НХЛ. Пресс-служба лиги отмечает, что из-за разницы в списках запрещенных веществ НХЛ и Всемирного антидопингового агентства хоккеист бы не был дисквалифицирован в НХЛ за это же нарушение.

"Насколько вы знаете, у IIHF нет контракта с НХЛ, так что с точки зрения соблюдения регламента мне нечего сказать. Если они решили, что Данис может играть, что теперь поделаешь, это их решение. Я думаю, нам остается только принять это, вот и все", - сказал Фазель. 

Зарипов не может выступать на соревнованиях в Континентальной хоккейной лиге, под эгидой IIHF и подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение о своем наказании. В допинг-пробе игрока было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов. Допинг-проба была взята во время чемпионата КХЛ прошлого сезона.

Согласно информации североамериканских СМИ, Зариповым интересуется ряд клубов НХЛ. Форвард является трехкратным чемпионом мира и четырехкратным обладателем Кубка Гагарина.

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