Пакьяо заявил о намерении провести бой-реванш с Хорном на Филиппинах

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ТАСС, 3 сентября. Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинский боксер Мэнни Пакьяо намерен провести бой-реванш против австралийца Джеффа Хорна на Филиппинах. Слова спортсмена приводит портал Boxing247.
Ранее сообщалось, что поединок между 38-летним филиппинцем и 29-летним австралийцем должен состояться 12 ноября текущего года в Брисбене, однако позднее промоутер Пакьяо Боб Арум заявил о переносе боя на 2018 год.
"Мы сделаем все возможное, чтобы этот бой состоялся на Филиппинах, - сказал Пакьяо. - Нашего с Хорном боя в Австралии не будет. Это положительно скажется на туристической отрасли нашей страны. Президент поддерживает эту идею".
Кроме того, филиппинский боксер заявил о намерении провести свой последний бой в карьере также на Филиппинах. При этом он не сообщил, станет ли его поединок с Хорном прощальным, а также дату его проведения. "Я хочу, чтобы мой прощальный поединок прошел на Филиппинах", - сказал Пакьяо.
Бой между Пакьяо и Хорном за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг, которым владел филиппинец, прошел в Австралии 2 июля и завершился победой хозяина ринга по очкам. Позднее Пакьяо, который сразу после поединка согласился с решением судей, призвал WBO пересмотреть результат боя, однако независимые арбитры подтвердили победу Хорна.
В послужном списке Пакьяо 59 побед (38 нокаутом), семь поражений и две ничьи. На счету Хорна 17 побед (11 нокаутом), одно поражение и одна ничья.