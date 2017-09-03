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Фазель: участие сборной Южной Кореи поднимет интерес зрителей к хоккейному турниру ОИ-2018

Спорт
3 сентября, 15:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

В мае президент оргкомитета Игр Ли Хи Бом сообщил, что продажи билетов на мужской хоккейный турнир без игроков НХЛ могут упасть на 40%

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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Участие сборной Южной Кореи в олимпийском хоккейном турнире должно поднять зрительский интерес к этому виду спорта во время Олимпийских игр в Пхенчхане. Такое мнение ТАСС высказал член Международного олимпийского комитета, президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

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В мае президент оргкомитета Игр Ли Хи Бом сообщил, что продажи билетов на мужской хоккейный турнир без игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) могут упасть на 40%.

"Заполнение арен является вызовом для нас, но оргкомитет продолжает работу над этим, и надеюсь, у них получится. Конечно, легче было бы продавать билеты на турнир, в котором участвуют все сильнейшие команды, - сказал Фазель. - Но я все-таки надеюсь, что возрастающий интерес к виду спорта в Южной Корее, участие их сборной в турнире поспособствует росту продаж".

"Уверенно об этом говорить нельзя, но, надеюсь, нам удастся решить проблему, если не перед турниром, то уже непосредственно во время него", - добавил он.

Мужской хоккейный олимпийский турнир пройдет с 14 по 25 февраля. Игроки НХЛ впервые не выступят на зимних Олимпиадах с 1994 года после решения лиги в апреле о неприостановлении регулярного чемпионата во время Олимпиады.

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