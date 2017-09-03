Алекно заявил, что не сомневается в победе российских волейболистов на чемпионате Европы

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Мужская сборная России по волейболу показывает высококлассную игру на чемпионате Европы в Польше, сомнений в итоговом успехе команды нет. Об этом ТАСС заявил бывший главный тренер национальной команды, наставник казанского "Зенита" Владимир Алекно.

Финальный матч между сборными России и Германии состоится в воскресенье, начало - 21:30 мск.

"На команду приятно смотреть, она играет в очень интересный и высококлассный волейбол. Сборная очень хорошо готова, и у меня даже нет сомнений, что Россия станет чемпионом Европы", - заявил Алекно.

"У нас очень интересная молодежь, кто-то уже успел пройти Олимпиаду. Я думаю, что мы имеем неплохие некоторые позиции к Играм-2020. Мы сейчас имеем преображенную команду, на которую можно всегда надеяться. Очень радуют глаза тех людей, которые играют на площадке в форме сборной России, это очень важно", - отметил специалист.

Рекордные 12 побед на чемпионатах Европы на счету волейболистов СССР, в 2013 году впервые победила команда России. Три из четырех финалов сборная России проиграла (дважды итальянцам и один раз - испанцам).