Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Алекно заявил, что не сомневается в победе российских волейболистов на чемпионате Европы

Спорт
3 сентября, 15:49 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Финальный матч между сборными России и Германии состоится в воскресенье, начало - 21:30 мск

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер волейбольного клуба "Зенит" Владимир Алекно

Главный тренер волейбольного клуба "Зенит" Владимир Алекно

© Роман Кручинин/ТАСС

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Мужская сборная России по волейболу показывает высококлассную игру на чемпионате Европы в Польше, сомнений в итоговом успехе команды нет. Об этом ТАСС заявил бывший главный тренер национальной команды, наставник казанского "Зенита" Владимир Алекно.

Смотрите также

Жигалов: российские волейболисты провели на высоком уровне весь полуфинал ЧЕ с бельгийцами

Сборная России вышла в финал чемпионата Европы по волейболу

Сборная Германии вышла в финал чемпионата Европы по волейболу

Финальный матч между сборными России и Германии состоится в воскресенье, начало - 21:30 мск.

"На команду приятно смотреть, она играет в очень интересный и высококлассный волейбол. Сборная очень хорошо готова, и у меня даже нет сомнений, что Россия станет чемпионом Европы", - заявил Алекно.

"У нас очень интересная молодежь, кто-то уже успел пройти Олимпиаду. Я думаю, что мы имеем неплохие некоторые позиции к Играм-2020. Мы сейчас имеем преображенную команду, на которую можно всегда надеяться. Очень радуют глаза тех людей, которые играют на площадке в форме сборной России, это очень важно", - отметил специалист.

Рекордные 12 побед на чемпионатах Европы на счету волейболистов СССР, в 2013 году впервые победила команда России. Три из четырех финалов сборная России проиграла (дважды итальянцам и один раз - испанцам).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игрок сборной России Виталий Фридзон
7
Российские баскетболисты обыграли сербов, одержав вторую победу на чемпионате Европы
10
Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей
10
"Победа": футбольное поле, построенное благодаря письму школьника президенту РФ
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова: США сообщили РФ, что ожидают продажи дипсобственности в свою пользу
2
В России провели первые публичные испытания летающего мотоцикла
3
Захарова рассказала про ответные меры РФ по диппредставительствам в США
4
Нарушений порядка около посольства Мьянмы в Москве не зафиксировано
5
Меркель и Макрон в телефонном разговоре выступили за ужесточение санкций ЕС против КНДР
6
Медведчук: Украина работает на погашение кредитов
7
Курс биткоина впервые превысил $5 тысяч
Темы дня
Новости партнеров
Реклама