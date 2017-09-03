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Сборная России по художественной гимнастике выиграла семь из восьми золотых наград ЧМ-2017

Спорт
3 сентября, 16:45 UTC+3 ПЕЗАРО /Италия/ 3, сентября. /ТАСС

Также на счету россиян пять серебряных и одна бронзовая награды

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Арина Аверина (слева) и Дина Аверина

Арина Аверина (слева) и Дина Аверина

© Егор Алеев/ТАСС

ПЕЗАРО /Италия/, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике на чемпионате мира, который завершился в воскресенье в итальянском Пезаро, сумела завоевать семь золотых медалей из восьми возможных.

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Сборная России по итогам ЧМ-2017 заняла первое место в общекомандном медальном зачете, завоевав семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награды. Второе место заняла сборная Италии (1-0-0), третье - команда Японии (0-1-3).

Дина Аверина завоевала золото в индивидуальном многоборье, в упражнениях с обручем и с булавами. Также на ее счету серебро в упражнениях с мячом и с лентой. Ее сестра Арина Аверина победила в упражнениях с мячом и с лентой, стала второй в упражнениях с обручем и в индивидуальном многоборье, и третьей в упражнениях с булавами.

Сборная России в составе Анастасии Близнюк, Евгении Левановой, Ксении Поляковой, Софьи Скоморох, Анастасии Татаревой и Марии Толкачевой завоевала золото в многоборье, а также в в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками. В групповых упражнениях с пятью обручами россиянки остались вторыми, пропустив вперед сборную Италии.

На последнем чемпионате мира, который проходил в 2015 году в Штутгарте, сборная России выиграла восемь золотых медалей из девяти возможных. В групповых упражнениях с пятью лентами россиянки остались вторыми, пропустив вперед команду Италии.

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