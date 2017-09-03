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"Чеховские медведи" в четвертый раз подряд завоевали Суперкубок России по гандболу

Спорт
3 сентября, 17:33 UTC+3 ТАСС

В матче за Суперкубок России "Чеховские медведи" обыграли краснодарский СКИФ со счетом 33:24

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ТАСС, 3 сентября. Гандбольный клуб "Чеховские медведи" со счетом 33:24 победил краснодарский СКИФ и стал четырехкратным обладателем Суперкубка России.

По итогам прошлого сезона "Чеховские медведи" выиграли чемпионат России, а СКИФ стал победителем национального Кубка. Всего в активе чеховского клуба 16 побед в чемпионате страны, шесть раз гандболисты команды становились победителями Кубка России. Кроме того, в 2010 году "Чеховские медведи" принимали участие в "Финале четырех" Лиги чемпионов.

Чемпионат России среди мужских команд стартует 6 сентября.

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