"Чеховские медведи" в четвертый раз подряд завоевали Суперкубок России по гандболу

В Беслане завершились траурные мероприятия, посвященные жертвам терактаОбщество 3 сентября, 17:04
Россияне Лесун и Губайдуллина выиграли Кубок Кремля по современному пятиборьюСпорт 3 сентября, 17:04
Хорватские футболисты обыграли команду Косова в перенесенном матче отбора ЧМ-2018Спорт 3 сентября, 17:01
Фернандес и Рауш вошли в стартовой состав сборной России на контрольный матч с "Динамо"Спорт 3 сентября, 17:01
Сборная России по художественной гимнастике выиграла семь из восьми золотых наград ЧМ-2017Спорт 3 сентября, 16:45
Российские гимнастки завоевали золото ЧМ в групповых упражнениях с мячами и скакалкамиСпорт 3 сентября, 16:32
Британский гонщик "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при ИталииСпорт 3 сентября, 16:22
В Чечне пройдет митинг в поддержку мусульман народа рохинджаОбщество 3 сентября, 16:13
Оцепление у посольства Мьянмы в Москве снято после митингаМосква 3 сентября, 15:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 3 сентября. Гандбольный клуб "Чеховские медведи" со счетом 33:24 победил краснодарский СКИФ и стал четырехкратным обладателем Суперкубка России.
По итогам прошлого сезона "Чеховские медведи" выиграли чемпионат России, а СКИФ стал победителем национального Кубка. Всего в активе чеховского клуба 16 побед в чемпионате страны, шесть раз гандболисты команды становились победителями Кубка России. Кроме того, в 2010 году "Чеховские медведи" принимали участие в "Финале четырех" Лиги чемпионов.
Чемпионат России среди мужских команд стартует 6 сентября.